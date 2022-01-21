Коронавирус в Югре, последние новости на 21 января 2022 года: заразились 665 человек Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии число заболевших в Югре перешло за 100 тысяч человек. По данным на 21 января, в Югре зафиксировано и подтверждено 665 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете.

Больше всего случаев коронавируса зарегистрировано в Сургуте – 292, Ханты-Мансийске – 81, Нижневартовске – 76 и Нефтеюганске – 32. Также коронавирус за день выявлен в Мегионе – 26; Кондинском районе – 21; Урае – 19; Пыть-Яхе – 16; Когалыме – 14; Сургутском районе – 14; Нягани – 10; Лангепасе – 9; Нефтеюганском районе – 9; Советском районе – 9; Белоярском районе – 8; Нижневартовском районе – 8; Радужном – 6; Югорске – 6; Октябрьском районе – 5; Березовском районе – 2; Ханты-Мансийском районе – 2.

На момент выявления у 627 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 4 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 657 случаях, по 8 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 148 человек, сняты с наблюдения – 446 632 человек. За сутки на COVID-19 обследованы 6 285 человек, всего прошли обследование 2 814 317 жителей Югры.

Состояние 47 пациентов тяжелое, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 2 121 человек. За сутки выписались по выздоровлению 97 человек, за весь период пандемии вылечились 93 608 югорчан.