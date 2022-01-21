В Сургуте женщина украла алкоголь и продукты на 29 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Югре за день зарегистрировано 71 преступление, по горячим следам раскрыто 47. Так, в полицию Урая обратился продавец-кассир и сообщил о краже товаров из магазина. Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого, который в дневное время, находясь в магазине по улице Толстого, украл продукты: киви, пирожное, филе сельди, несколько упаковок жевательной резинки, а также различные батончики шоколада. Ранее он уже был неоднократно судим за различные преступления.

Ещё одно преступление совершено в Сургуте. Там, нашли подозреваемую в краже алкоголя, которой оказалась молодая женщина. Она, находясь в магазине по улице Быстринская, украла алкоголь и продукты питания на общую сумму 29 тысяч рублей. Девушка признала свою вину. Ранее она неоднократно была судима за кражи и мошенничество.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.