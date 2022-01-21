В Нижневартовске отремонтируют 9 дорожных участков этим летом Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Нижневартовске идет подготовка ремонтной кампании, в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется обновить 9 участков, общей протяженностью 5,15 км.

Этим летом планируют отремонтировать следующие участки: улицу Маршала Жукова (от улицы Ленина до улицы Мира); улицу Мира (от улицы Индустриальной до улицы Кузоваткина); улицу Менделеева (от улицы 60 лет Октября до улицы Омской); улицу Зимняя (от улицы Интернациональной до улицы Маршала Жукова); улицу Кузоваткину (от улицы Северной до улицы 15П); участок автомобильной дороги от улицы 15П до улицы Маршала Жукова (район поликлиники №3); улицу Декабристов (от улицы Молодежной до улицы Заводской); улицу Молодежную (от улицы Рабочей до улицы Декабристов); улицу Школьная.

- С 2019 года в общей сложности отремонтировано почти 44 км городских дорог. Такого объема раньше мы не выполняли никогда. Хочу отметить, что администрация города, как заказчик работ, особое внимание уделяет качеству проводимых дорожниками мероприятий. Этот приоритет сохранится и в период предстоящих ремонтов, - отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.