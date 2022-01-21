За сутки две пожилые жительницы Югры оказались под колесами авто Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За один день две пожилые жительницы Югры оказались под колесами автомобилей. Одна из аварий произошла в Нефтеюганске. Там, 46-летний водитель автомобиля «Мерседес», на регулируемом перекрёстке, при повороте налево на зеленый сигнал светофора сбил 72-летнюю женщину, которая шла через дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Еще одно ДТП произошло в Березово на нерегулируемом перекрестке, 34- летний мужчина, управляя автомобилем «Шевроле Нива», также сбил 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода. В обоих ДТП пешеходы получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 5 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 5 – за отказ от медицинского освидетельствования; 30 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 38 – за нарушение требований к перевозке детей.