Погода в Югре на 21 января 2022 года: небольшой снег и изморозь Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 21 января, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью -8, -13 °С, при прояснениях -15, -20 °С, днем -5, -10 °С, местами до -15°С.

В Ханты-Мансийске также облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -10, -12 °С, днем потеплеет до -7, -9 °С.

Емельян, как и Иван-бражник, носит прозвище Перезимник, что означает поворот зимы к весне и обещает скорую смену погоды. В то же время Емельян - это и «накрути буран». Метель в этот день считалась обычным явлением, однако подмечали направление ветра. Если дует с юга - значит, лето будет богатым на грозы.