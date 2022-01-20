Бывший советник главы Сургута стал директором Департамента массовых коммуникаций и аналитики Фото: Администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов назначил руководителя нового Департамента Администрации Сургута. Директором Департамента массовых коммуникаций и аналитики назначен Роман Клим, до этого он работал советником Главы города.

- Новое подразделение Администрации Сургута создано на базе двух управлений: массовых коммуникаций, а также внешних и общественных связей. Функционал Департамента по решению главы города Андрея Филатова будет дополнен задачами по мониторингу, аналитике, оценке рисков и прогнозированию - сообщили в администрации города.

По словам Романа Клима, создание Департамента – это реорганизация в рамках уже действующих подразделений, настройка работы и переход в штатный режим формируемого подразделения потребует от одного до двух месяцев.