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Общество20 января 2022 15:35

Дети-сирот из Сургута получили новые квартиры

Ключи вручили 15 детям из числа сирот
Виктория Терина
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Дети-сирот из Сургута получили новые квартиры Фото: администрация Сургута

Дети-сирот из Сургута получили новые квартиры Фото: администрация Сургута

В Сургуте 15 детям из числа сирот вручили ключи от однокомнатных, благоустроенных квартир, которые находятся в одном из новых домов по улице Монтажников. Все квартиры оборудованы необходимой мебелью от застройщика.

Одной из новоселов особенно повезло, ключи от квартиры ей вручил лично Глава Сургута Андрей Филатов, он посмотрел, как выглядит новое жильё.

- Сегодня вручили ключи 15 ребятам. До конца января планируем передать квартиры ещё 33 детям-сиротам. Таким образом, уже в первый месяц 2022 года удастся обеспечить жильём 48 человек - отметил Андрей Филатов.