Коммунальные службы Сургута не прекращают работу по расчистке территорий от снега Фото: Администрация Сургута

На этой недели Сургут накрыла непогода: метель занесла дороги и тротуары. Коммунальные службы города не прекращают работу по расчистке территорий. Ежедневно с городских дорог подрядчики вывозят больше 15 тысяч кубов снега.

- Техника работает в две смены, по оперативным сводкам ежедневно на расчистку города выходит от 120 до 140 единиц техники. Столько же специализированного автотранспорта выходит в ночное время. Чтобы быстрее справиться с последствиями непогоды с 19 января снегоуборочная техника, которая расчищает тротуары, также выходит на дежурство в две смены - сообщили в администрации Сургута.