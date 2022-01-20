В Сургутском районе задержан мужчина с 2 кг наркотиков Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В поселке Барсово Сургутского района задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

По информации пресс-службы УМВД России по ХМАО – Югре, 46-летний мужчина вместе с сообщниками решили создать сеть сбыта по распространению синтетических наркотиков и психотропных веществ на территории ЯНАО. Для этого они разработали детальный план, связанный с незаконным сбытом наркотиков с помощью тайников-закладок. Через Югру проходила транспортировка в соседний субъект.

Прибыв в Сургутский район из Санкт-Петербурга злоумышленник задержан полицейскими. В салоне автомобиле, на котором приехал мужчина, полицейские обнаружили девять плиток прямоугольной формы из твердого вещества темного цвета, перемотанные полимерной пленкой, девять свертков из полимерной пленки с темным веществом растительного происхождения и один сверток с комкообразным темным веществом. Общий вес запрещенных веществ составил 2 кг.

Подозреваемый задержан и отправлен в изолятор временного содержания.