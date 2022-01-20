Югорчанин "купился" на уловку с мнимым заработком и лишился 150 тысяч рублей Фото: Юлия Кучеренко

Аферисты "заработали" на доверчивости югорчан свыше 1 миллиона рублей. За сутки зарегистрировали 12 случаев мошенничества.

В Сургутском районе 56-летний мужчина купился на уловку с мнимым заработком, через мессенджер связался якобы с брокером, который в свою очередь наобещал югорчанину золотые горы, которые как бы он ни старался и сколько бы не вкладывал в эти валютные операции – всё было бесполезно. Но мужчина наивно поверил и отдал злоумышленникам 150 тысяч рублей. А в Нижневартовске местный житель пытался всеми силами спасти свои сбережения. Но сам лично подписал все документы на займ и делал все как советовали "специалисты" банка, которые решили обогатиться за счет неравнодушного югорчанина.

Житель Нефтеюганска столкнулся с аферистами на одном из сайтов, где засмотрелся на механическую коробку передач для авто. Ему показалось, что товар весьма хорошего качества, да и цена его устроила. Югорчанин списался с представителем торговой площадки и перевел на указанный счет 35 тысяч. Но спустя несколько дней продавец перестал выходить на связь и не было никакой информации о высланной посылке.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.