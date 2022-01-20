Когалымские энергетики признаны лучшими в вопросах пожарной безопасности

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«Россети Тюмень» подвели итоги смотра-конкурса на лучшее противопожарное состояние среди филиалов компании. Соревнования для повышения готовности персонала к действиям в случае возникновения пожаров и совершенствования уровня профилактической работы по предупреждению возгораний на объектах проходят ежегодно. Лучшими в 2021 году признаны энергетики в Когалыме.

Оценивались следующие критерии: качество и подготовка к прохождению пожароопасного периода и непосредственно успешное его прохождение, соблюдение требований пожарной безопасности на объектах филиалов. Важно наличие оборудованных учебных классов и полигонов для отработки практических навыков по тушению пожаров.

Комиссия конкурса отметила регулярную практику когалымских энергетиков по проведению межведомственных мероприятий. В течение года энергетики вместе с представителями МЧС провели противопожарные учения по отработке совместных действий, а также по две эвакуационные тренировки на объектах Когалымского района, Урьевского РЭС и инженерно-лабораторного корпуса.

Когалымские электрические сети получили звание «Филиал образцового противопожарного состояния» и переходящий кубок. Кстати, это не первая победа югорчан, в 2019 году филиал уже был первым в конкурсе.

Отметим, что сохранение жизни и здоровья персонала является приоритетом системообразующего электросетевого предприятия Тюменской области.

– Важно, чтобы каждый сотрудник был вовлечен в этот процесс. Энергокомпания непрерывно совершенствует методики обучения работников и планомерно развивает одно из ключевых направлений производственной безопасности, – подчеркнул первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Тюмень» Олег Кинаш.