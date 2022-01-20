Коронавирус в Югре, последние новости на 20 января 2022 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 115 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 447 случаев COVID-19. В регионе резко выросло число заболевших коронавирусом и зарегистрировано рекордное количество за день. Состояние 45 пациентов по-прежнему тяжелое, 30 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным статистики в России, лабораторно подтверждено - 10 938 261 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели - 9 950 333 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса - 324 060 человек. За сутки количество заболевших COVID-19 - 38 850, выздоровлений - 24 478, смертей - 684.