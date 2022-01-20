Коронавирус в Югре, последние новости на 20 января 2022 года: заразились 447 человек Фото: "Официальный Нижневартовск"

В Югре зарегистрировано рекордное количество заболевших за весь период пандемии, а именно: 447 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. За все время в регионе заболело 99 486 человек.

За сутки коронавирус подтвержден у жителей: Сургута – 170; Нижневартовска – 50; Ханты-Мансийска – 49; Нефтеюганского района – 31; Нефтеюганска – 26; Урая – 15; Советского района – 15; Когалыма – 14; Сургутского района – 12; Лангепаса – 11; Пыть-Яха – 9; Мегиона – 8; Югорска – 8; Кондинского района – 8; Нягани – 6; Радужного – 6; Ханты-Мансийского района – 4; Белоярского района – 2; Нижневартовского района – 2; Октябрьского района – 1.

На момент выявления у 414 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 28 зафиксирована пневмония, у 5 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 444 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 683 человека, сняты с наблюдения – 445 966 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследован 5 341 человек, всего прошли обследование 2 808 032.

Состояние 45 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 115 человек. За сутки выписались по выздоровлению 98 человек, за весь период пандемии вылечились 93 511 югорчан.