Работы по освещению транспортной развязки на улице Аэрофлотской в Сургуте выполнены на 50% Фото: Администрация Сургута

В Сургуте завершился первый этап реализации проекта освещения транспортной развязки на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. Освещение транспортной развязки готово на 50 %. С двух сторон подсвечены боковые линии развязки, смонтировано заливающее оранжевое освещение. Дальше по плану - этап монтажа светильников опоры.

- Яркость ламп соответствует нормам. Но есть небольшой слепящий эффект от прожекторов, которые смонтированы на опорах моста. В дальнейшем здесь будут установлены специальные антислепящие экраны - сообщил генеральный директор ООО «Среда комфорта» Андрей Матыцин .

К проекту подключились 11 предприятий-спонсоров. Работы планируют завершить во втором квартале 2022 года.

- Процесс благоустройства на этом не закончится. В дальнейшем, в наших планах в аналогичной концепции преобразить всю улицу Аэрофлотскую вплоть до аэропорта - сообщил Глава Сургута Андрей Филатов.