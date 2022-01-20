В Нефтеюганске задержаны подозреваемые в краже топлива Фото: Татьяна Коркина

В Югре за минувший день зарегистрировано 61 преступление, по горячим следам раскрыто 42, из них 7 краж, 4 случая незаконного сбыта наркотиков, 5 экономических преступлений, 1 угон и 5 мошенничеств.

Так, в Нефтеюганске задержаны двое подозреваемых в краже топлива. Молодые люди 22 и 23 лет, находясь ночью на стоянке напротив магазина по улице Объездной, украли 100 литров дизельного топлива из «КАМАЗа». Ущерб составил 7 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Парни находятся под подпиской о невыезде.

Кроме того, в Сургуте 21-летний молодой человек украл из магазина по улице Энергетиков товары на сумму 5 тысяч рублей. Подозреваемый уже был судим за кражу и сейчас находится под подпиской о невыезде.