В Нижневартовске иномарка насмерть сбила 9-летнего мальчика Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Ханты-Мансийская в Нижневартовске 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», сбил ребенка, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. В результате ДТП 9-летний мальчик, от полученных телесных повреждений скончался в больнице.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Всего за 19 января на территории округа зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы, 1– погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 2 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает водителям, что управляя транспортом в местах возможного появления пешеходов необходимо снижать скорость и быть внимательнее.