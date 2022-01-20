Погода в Югре на 20 января 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 20 января, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -7, -12 °С, при прояснениях -13, -18 °С, днем -3, -8 °С, местами -9, -14 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -8, -10 °С, днем -4, -6 °С.

Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная - обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.