Энергетики внедрили новые системы контроля гололедных образований на ЛЭП в Югре

В ХМАО-Югре на энергообъектах «Россети Тюмень» впервые внедрили Автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки (АИСКГН). Специализированное оборудование отечественного производства позволяет своевременно выявлять образования наледи на проводах и грозотросах высоковольтных ЛЭП и принимать меры по предупреждению обрыва линий. В повышение надежности электрических сетей компания вложила более 9 млн рублей.

На сегодня специалисты установили четыре устройства на высоковольтных линиях 110 кВ «Надым — Лонг-Юган — Сорум», «Сорум — Верхнеказымская». ЛЭП обеспечивают энергоснабжение предприятий нефтегазового сектора и около 40 тысяч жителей 18 населенных пунктов Югры и Ямала.

АИСКГН комплексно анализирует изменения нагрузки на проводах и тросах воздушных линий, а затем по каналам беспроводной связи передает в диспетчерский центр метеоданные и температурные параметры электросетей. По показаниям датчиков энергетики могут наблюдать за изменением погоды в местах установки пунктов контроля и предотвращать возникновение нештатных ситуаций на ЛЭП.

Современная система позволяет значительно сократить число выездов оперативных бригад на линии для контроля величины гололедных образований.

Автоматизированную информационную систему контроля гололедной нагрузки «Россети Тюмень» внедрили в тех районах Югры, где наиболее интенсивны гололедообразования, это северо-запад округа, в зоне ответственности филиала «Энергокомплекс». Энергетики планируют установить еще один комплект оборудования в первом квартале 2022 года.