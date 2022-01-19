В столице Югры на 44% превышена месячная норма осадков Фото: Городской информационный центр

В окружной столице Югры месячная норма осадков превышена на 44%. За последние сутки с территории города вывезено больше 21 тысячи кубометров снега. На работах по уборке снежных масс задействовано около 90 единиц техники и 70 сотрудников коммунальных служб трудятся вручную.

Уборка ведётся по регламенту, в круглосуточном режиме. В первую очередь расчищаются и обрабатываются противогололедным материалом дороги первой и второй категории, участки вблизи образовательных организаций и маршруты движения общественного транспорта.

Кроме того, проблемой коммунальщиков стали «подснежники» - брошенные автомобили, которые годами стоят и разлагаются в общественных местах. Зимой их заметает снегом, и тогда они мешают проезду снегоуборочной техники.

Управление муниципального контроля Администрации Ханты-Мансийска просит жителей домов убирать автомобили, а также напоминает об административной ответственности в случае, если водитель отказывается перевозить свой транспорт.