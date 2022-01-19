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Происшествия19 января 2022 10:31

В Югре автолюбитель, лишенный водительских прав, пытался дать взятку полицейскому

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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В Югре автолюбитель, лишенный водительских прав, пытался дать взятку полицейскому

В Югре автолюбитель, лишенный водительских прав, пытался дать взятку полицейскому

Фото: Татьяна Коркина

В Югре автолюбитель, лишённый водительских прав, пытался дать взятку полицейскому. Это произошло в Нефтеюганском районе на 736 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск». Сотрудники ДПС округа остановили грузовой автомобиль под управлением 28-летнего мужчины.

При проверке документов выяснилось, что водитель ранее уже лишен водительских прав, а чтобы избежать ответственности, он предложил полицейским деньги в сумме 40 тысяч рублей, положив их между сиденьями патрульного автомобиля.

СУ СКР по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Дача взятки». Он находится под подпиской о невыезде.