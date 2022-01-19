Нижневартовские школьники стали судьями игры баскетбол Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовские школьники стали судьями игры баскетбол, 30 ребят поучаствовали в проекте «Школа юного арбитра». Старший инструктор-методист дирекции спортивных сооружений Анастасия Родионова приняла участие во Всероссийском конкурсе спортивных проектов «Ты в игре» в номинации «Точка старта». В учреждении подводят итоги работы.

- Проект реализован летом 2021 года при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Проведено 15 мероприятий с общим числом участников 236 человек, - рассказала Анастасия Родионова.

По её словам, обучение в школе направлено на формирование у начинающих судей по баскетболу знаний, умений необходимых при проведении соревнований и прохождение судейской практики в реальных условиях.

Юные арбитры прошли базовую подготовку для их последующего выдвижения и представления в список судей в Нижневартовске.