Полицейские Югры зарегистрировали 8 случаев мошенничества за день Фото: Татьяна Коркина

Почти 350 тысяч рублей потеряли югорчане за минувшие сутки. Полицейские зарегистрировали 8 случаев мошенничества. На днях в полицию Урая обратилась 36-летняя женщина. Она давно засматривалась на оригинальную английскую косметику и тут заметила сайт, где якобы можно приобрести товары через московского посредника. Югорчанка заказала гель для душа за 4 с небольшим тысячи рублей, оплату перевела через приложение на указанный счет. Женщина ожидала заказ и даже не догадывалась, что вместо оригинального сайта зашла на фишинговый, который спустя пару дней исчез.

В Ханты-Мансийске 52-летняя жительница пыталась обогатиться через инвестиции. Женщина решилась последовать многочисленным уговорам мнимых представителей биржи и внесла больше 70 тысяч, чтобы ощутить возможный заработок. Но вместо того, чтобы вникнуть и разобраться в этих непростых схемах заработка, югорчанка доверилась аферистам.

На стандартную уловку мошенников попался 22-летний житель Советского. Молодому человеку позвонили якобы сотрудники банка и представители полиции, которые настойчиво советовали спасти свои деньги. Вместо того, чтобы прекратить разговор и перезвонить на горячую линию банка, он стал следовать рекомендациям мошенников. Снял свои личные деньги в размере 200 тысяч и перевел их на безопасный счет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.