Коронавирус в Югре, последние новости на 19 января 2022 года: умерли 7 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 110 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 299 случаев COVID-19. В регионе резко выросло число заболевших коронавирусом. Состояние 46 пациентов по-прежнему тяжелое, 29 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 33 899 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 698 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 22 920 человек. Всего на сегодняшний день в России зафиксировано 10 899 411 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 323 376 человек, выздоровели 9 925 855 человек.