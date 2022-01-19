В Ханты-Мансийске трудоустроят 735 подростков Фото: Городской информационный центр

Молодежный центр Ханты-Мансийска начал прием документов в молодежные трудовые отряды. В этом году планируется трудоустроить 735 подростков от 14 до 18 лет, 48 из них уже работают.

- Зимой ребята занимаются уборкой снега и мусора на детских площадках, в парках и придомовых территориях. Это позволяет снизить нагрузку на коммунальные службы города, которые из-за обильных осадков вынуждены работать в усиленном режиме. Занятость подростков в молодежных трудовых отрядах составляет два часа в день при пятидневной рабочей неделе - сообщили Городском информационном центре Ханты-Мансийска.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Нягани юнармейский отряд участвовал в ежегодном субботнике. После субботника юнармейцев пригласили на тематическое чаепитие.