Общепит Ханты-Мансийска проверяют на соблюдение антиковидных мер Фото: Городской информационный центр

Общепит Ханты-Мансийска проверяют на соблюдение антиковидных мер. В рейдах участвуют представители городской Администрации и полицейские.

Сейчас в Ханты-Мансийске работает 144 объекта общепита, большинство предпринимателей города присоединились к югорской декларации «Бизнес без Covid», которая создана для организации безопасной и стабильной работы в сфере общепита. Проверки выявляют, насколько тщательно соблюдаются требования документа.

Как сообщила начальник Управления потребительского рынка и защиты прав потребителей Ирина Ульянова, цель рейдов - не наказание, а профилактика. Она рассказала о том, какая ответственность ждёт нарушителей.

- Сначала возбуждается административное производство, впоследствии, при грубых нарушениях, возможно даже закрытие предприятия. Требования простые: соблюдение масочного режима, обслуживание посетителей с QR-кодами. Оценка соблюдения местными предпринимателями этих правил достаточно положительная - рассказала Ирина Ульянова.

Сначала пандемии в торговых точках Ханты-Мансийска постоянно проводится контроль соблюдения антиковидных мер.