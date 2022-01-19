Коронавирус в Югре, последние новости на 19 января 2022 года: заразились 299 человек

Коронавирус в Югре, последние новости на 19 января 2022 года Фото: Татьяна Коркина

В Югре на сегодняшний день зарегистрировано 99 039 случаев коронавируса. За сутки подтверждено 299 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах.

За день ковид зарегистрирован в Сургуте – 144; Нижневартовске – 63; Ханты-Мансийске – 15;

Сургутском районе – 14; Пыть-Яхе – 8; Нижневартовском районе – 8; Нягани – 7; Когалыме – 6; Радужном – 6; Лангепасе – 5; Мегионе – 5; Покачах – 5; Нефтеюганске – 4; Березовском районе – 3; Советском районе – 3; Белоярском районе – 1; Нефтеюганском районе – 1; Октябрьском районе – 1.

На момент выявления у 260 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 34 зафиксирована пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 298 случаях, по 1 контакты устанавливаются.

Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 433 человека, сняты с наблюдения – 445 465. За сутки на COVID-19 обследованы 3 903 человека, всего прошли обследование 2 802 691.

Состояние 46 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 110 человек. За сутки выписались по выздоровлению 99 человек, за весь период пандемии вылечились 93 413 югорчан.