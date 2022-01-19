В Югре зарегистрировано 49 преступлений за сутки Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 49 преступлений, по горячим следам раскрыто 35.

С заявление в полицию обратился 48-летний житель поселка Излучинск. Мужчина рассказал, что кто-то похитил его металлический гараж. Во время проверки полицейские задержали подозреваемого, который украл гараж и сдал в пункт приема металла. Ранее он уже был судим за кражу.

Кроме того, в полиции раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления, из них две кражи и мошенничество. Так, в Нижневартовске задержан подозреваемый в мошенничестве. 26-летний молодой человек, воспользовался паспортными данными своего коллеги, которые нашел на рабочем компьютере и, используя свой сотовый телефон, оформил на него микрозайм на 10 тысяч рублей. Он находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.