В Ханты-Мансийске открылось новое арт-пространство «Галерея под открытым небом» Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске открылось новое арт-пространство «Галерея под открытым небом». На площади перед Музеем геологии, нефти и газа появились работы югорских фотографов и членов жюри окружного конкурса «Открой Югру». Жители и гости Ханты-Мансийска могут увидеть уникальные кадры флоры и фауны ХМАО, познакомиться с культурой и бытом коренных малочисленных народов. Выставка особенна тем, что она будет передвижной – работы фотохудожников будут экспонировать во всех уголках Югры.

Арт-пространство окружной столицы Югры продолжает традиции открытых галерей на Тверском бульваре в Москве. Сейчас налаживается взаимодействие с московскими площадками, что позволит фотографам округа и страны обменяться опытом, увидеть новые творческие подходы и решения.