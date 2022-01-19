Четверо югорчан представят Югру на Олимпиаде-2022 в Пекине Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Официально утверждены составы олимпийских сборных на Игры в Пекине. Югорские спортсмены будут участвовать в биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

Так, в составе национальной сборной союза биатлонистов России на Олимпиаду в Пекин отправится биатлонистка Кристина Резцова. Среди российских лыжников страну представит югорчанин Сергей Устюгов. А в сборную по сноуборду вошли Андрей и Наталья Соболевы. Кстати, у Соболевых уже есть опыт участия на олимпийских трассах – в 2018 году они стали единственными представителями Югры на Олимпиаде в Пхенчхане.

Напомним, XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 февраля по 20 февраля 2022 года. На Играх будет разыграно 109 комплектов медалей - это на семь больше, чем на предыдущих XXIII Олимпийских зимних играх 2018 года.