Погода в Югре на 19 января 2022 года: ветер стихнет и немного потеплеет Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 19 января, в Югре будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9, -14 °С, при прояснениях до -22 °С, днем -6, -11 °С, местами до -16 °С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -9, -11 °С, днем -6, -8 °С.

Считается, что в крещенскую ночь вода приобретает чудесные свойства и становится целебной, и если набрать воды из речки или запастись освященной в церкви водой, то она сохранит свои свойства весь год. В этот день и в последующие святую крещенскую воду используют в церковных обрядах, дают пить больным, освящают жилища и поля. Говорили также, что тот, кто на Крещение искупается в ледяной воде, будет весь год здоровым.