Бывший заведующий ортопедическим отделением в больнице Сургута отправится в колонию за взятки Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте состоялся суд над заведующим ортопедическим отделением Сургутской клинической травматологической больницы. Он признан виновным в нескольких преступлениях, в том числе во взятках и мошенничестве.

На протяжении двух лет заведующий ортопедическим отделением вынуждал, обратившихся на прием инвалидов, платить ему за внеочередное проведение операций по протезированию опорно-двигательного аппарата. Не желая ожидать очередь, которая могла затянуться на несколько месяцев, пациенты соглашались на эти условия. С 2018 по 2020 год подсудимый получил взятки от 8 пациентов в размерах от 50 то 190 тысяч рублей на общую сумму 980 тысяч рублей и в декабре 2020 года, непосредственно после получения очередной взятки от пациента, его задержали.

Кроме того, выяснилось, что в октябре 2020 года врач обманул одного из пациентов о платности установки протеза, который устанавливается за счет средств обязательного медицинского страхования, и незаконно получил за эти медицинские услуги 80 тысяч рублей.

Суд решил назначить ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 2 миллиона 750 тысяч рублей.