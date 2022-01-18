Житель Сургутского района, угрожавший следователю убийством, предстанет перед судом Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре завершено расследование уголовного дела против 32-летнего жителя Сургутского района. Он обвиняется в 2-х преступлениях: "оскорбление представителя власти, угроза убийством в отношении следователя и воспрепятствование производству предварительного расследования".

Как сообщают следственные органы, 17 декабря 2020 года обвиняемый, находился в следственной комнате изолятора временного содержания Сургута, где участвовал в следственных действиях в качестве обвиняемого в совершении грабежа. Там он начал хамить следователю, а также пытаясь повлиять на ход и результаты расследования, угрожал ему убийством и оскорблял его.

Кроме того, 21 декабря 2020 года ситуация повторилась. Задержанный обматерил следователя, угрожая убийством, а затем бросил в него подручный предмет. Чтобы помешать расследованию злоумышленник разорвал на несколько частей оригинал процессуального документа из уголовного дела.

В июле 2021 года преступник скрылся от следственных органов, покинув территорию округа, но в декабре его удалось задержать в Подмосковье.

- Обвиняемый, ранее неоднократно судимый, в том числе за преступления против собственности и за оскорбление представителя власти, признал вину и раскаялся. Вместе с тем следователями собраны и иные доказательства его виновности и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.