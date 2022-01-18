Глава Сургута назначил нового начальника правового управления Администрации города Фото: Администрация Сургута

В Сургуте новым руководителем правового управления стала Ольга Мухлаева. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Сургута.

Ольга Мухлаева родом из Астраханской области, ей 50 лет. Свою трудовую деятельность она начала в 1987 году с должности юриста. А с 1995 года Ольга начала работу в Сургуте. Сначала в административной комиссии Администрации Сургута, затем в департаменте культуры, молодёжной политики и спорта. Работала в организационно-правовом отделе, была заместителем руководителя правового управления.

В 2005 году Ольга Павловна перешла в администрацию Сургутского района, где возглавляла юридический комитет и правовое управление до января 2022 года. Со вчерашнего дня заняла аналогичную должность в Администрации Сургута.