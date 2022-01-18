Коронавирус в Югре, последние новости на 18 января 2022 года: умерли 6 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 103 человека с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 217 случаев COVID-19. Состояние 48 пациентов по-прежнему тяжелое, 31 человек подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 31 252 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 16,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 688 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 24 564 человека. Всего за период пандемии в России зарегистрировано 10 865 512 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 322 678 летальных исходов, выздоровели 9 902 935 человек.