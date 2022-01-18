В Ханты-Мансийске арестовали 16-летнего парня с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Ханты-Мансийске арестовали 16-летнего парня, у которого нашли четыре свертка в черной изоленте с подозрительным веществом. Как оказалось, в свертках находился наркотик массой более 4 граммов.

Молодой человек купил запрещенное вещество через мессенджер и планировал продать его в Ханты-Мансийске. Сейчас против молодого наркосбытчика возбуждено уголовное дело по п статье "покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Подозреваемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Когалыме задержали молодого мужчину с пакетиком наркотиков.