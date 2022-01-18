Коронавирус в Югре, последние новости на 18 января 2022 года: заразились 217 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным на 18 января, в округе зарегистрировано 98 740 случаев заболевания COVID-19, в том числе за сутки зафиксировано 217 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

За день коронавирус выявлен в Нижневартовске – 57; Сургуте – 33; Ханты-Мансийске – 25; Нефтеюганске – 21; Урае – 19; Советском районе – 10; Мегионе – 8; Нижневартовском районе – 8; Сургутском районе – 6; Нягани – 5; Покачах – 5; Пыть-Яхе – 5; Лангепасе – 4; Радужном – 4; Югорске – 3; Белоярском районе – 1; Кондинском районе – 1 Нефтеюганском районе – 1; Октябрьском районе – 1.

На момент выявления у 185 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 подтвердилась пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 215 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 5 759 человек, сняты с наблюдения – 444 748 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 1 575 человек, всего прошли обследование 2 798 788 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 48 пациентов, 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 103 человека. За сутки выписались по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились 93 314 югорчан.