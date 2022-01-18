В Сургуте 9-летняя девочка оказалась под колесами иномарки Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте ребенок оказался под колесами иномарки. Это случилось на улице Щепеткина. Там, 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Ситроен», наехала на ребенка-пешехода. По информации ГИБДД, 9-летняя девочка перебегала проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП девочка получила травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы, в том числе несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 6 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 3 – за отказ от медицинского освидетельствования; 43 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры призывает водителей быть внимательными к пешим участникам дорожного движения, особенно при плохой погоде и в тёмное время суток. Необходимо заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, а особую осторожность следует проявлять в местах, где на дорогу могут выбегать дети.