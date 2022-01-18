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Общество18 января 2022 5:54

Дорожные службы Нижневартовска из-за снегопада и ветра перешли на усиленный режим

Виктория Терина
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Дорожные службы Нижневартовска из-за снегопада и ветра перешли на усиленный режим Фото: "Официальный Нижневартовск"

Дорожные службы Нижневартовска из-за снегопада и ветра перешли на усиленный режим Фото: "Официальный Нижневартовск"

Дорожные службы Нижневартовска из-за снегопада и ветра перешли на усиленный режим, и поэтому рабочий день для сотрудников будет продлен. Об этом сообщили в департаменте ЖКХ администрации Нижневартовска.

Сейчас на дорогах города и внутри дворов на очистке и вывозе снега задействовано около 120 единиц техники. Сотрудники МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» освобождают от снежных сугробов парковочные «карманы» на улично-дорожной сети, а также убирают снег на улицах.

Напомним, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные явления сохранятся и сегодня.

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