Погода в Югре на 18 января 2022 года: метель Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 18 января, в Югре будет облачно с прояснениями. Ночью по западной и восточной половине округа пройдет снег. В отдельных районах метель, изморозь. Ветер юго-западный по западной половине округа 7-12 м/с, по восточной половине 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях -26, -31 °С, по крайнему востоку до -12 °С. Днем в отдельных районах региона также метель, изморозь и юго-западный ветер порывами 7-12 м/с. Температура воздуха днем -8, -13 °С, по северо-западным районам -14, -19 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью -20, -22 °С, днем -8, -10 °С.

Для этого вечера существовало множество примет на погоду и будущий урожай. Звездное небо предвещало, что уродится хлеб, снегопад - что вызреет гречка, а метель - что будут хорошо роиться пчелы. Кроме того, сильные ветры с юга предвещали грозовое лето.