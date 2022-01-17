В Когалыме задержан мужчина с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

На улице Югорской в Когалыме полицейские остановили 31-летнего местного жителя, который при виде сотрудников полиции выкинул полимерный сверток с порошкообразным, светлым веществом.

Экспертиза показала, что вещество является синтетическим наркотиком массой 0,72 грамма. Мужчина сознался в преступлении и пояснил, что купил наркотик через интернет для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, мы писали ранее о том, что житель Югры получит срок за покупку наркотиков

Его задержали при получении конверта с запрещенным веществом.