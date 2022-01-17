В Нефтеюганском районе состоялись гонки на снегоходах Фото: Администрация Нефтеюганского района

Гонки на снегоходах прошли в Нефтеюганском районе. Жители Куть-Яха уже в третий раз борются за звание победителя и посох Деда Мороза. В этом году участниками зимних гонок стали семьи и трудовые коллективы поселения.

Участники добирались на снегоходе до контрольных точек, где их ждали испытания на ловкость, силу и креатив. Например, показать свое хоккейное мастерство используя вместо шайбы пластовые бутылки, попасть валенком в обруч под руководством хитрых лисичек-сестричек, повстречаться на опушке с бабками-ёжками, построить из бумажных коробок дом культуры "Кедровый", сыграть в царь-горы и выполнить ещё много веселых заданий.

Подарки, посох Деда Мороза и победный диплом выиграла команда "Локомотив".