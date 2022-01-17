В Нефтеюганске мужчина, избивший подростка за взрыв петарды, отправится в колонию Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске состоялся суд над местным жителем, он признан виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает Прокуратура ХМАО-Югры.

В 2014 году подсудимый находился в одном из микрорайонов города и увидел как подростки запускают по близости от него петарды.

- Подсудимый, испытывая личные неприязненные отношения к детям, стал преследовать убегавших от него подростков. Догнав 13-летнего мальчика, он ударил его ногой в грудь. Ребёнок упал, а подсудимый продолжил наносить ему удары ногами. В результате он причинил своими действиями малолетнему различные травмы, повлекшие психическое расстройство - сообщили в ведомстве.

Мужчина получил уголовный срок в виде лишения свободы сроком на 3 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.