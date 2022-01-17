Югорчанка отдала аферистам 20 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже Фото: Татьяна Коркина

За выходные аферисты "заработали" на наивности югорчан почти 3 миллиона 800 тысяч рублей. В регионе зарегистрировано 28 случаев мошенничества.

В Ханты-Мансийске 42-летняя женщина купилась на заманчивое предложение о мнимом заработке на бирже. Югорчанка подарила аферистам 20 тысяч рублей, но никакого дохода так и не получила. А жительница Нижневартовска пыталась продать кухонный стол. С ней связался якобы покупатель, который мигом запросил реквизиты карты, но вместо того, чтобы пополнить счет списал с него 15 тысяч. Югорчанка сообщила незнакомцу об ущербе, на что он ответил, что нужно оформить возврат, скинул ссылку для операции и вартовчанка отдала мошенникам еще 30 тысяч рублей.

Другой житель Нижневартовска, 58-летний мужчина, вместе с аферистами пытался спасти свои сбережения. Югорчанин доверился собеседникам и перевел почти 250 тысяч на "безопасный" счет.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.