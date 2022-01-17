Коронавирус в Югре, последние новости на 17 января 2022 года: умерли 4 человека Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 4 человека. Всего за период пандемии в округе скончались 2 097 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 253 случая COVID-19. Состояние 49 пациентов по-прежнему тяжелое, 33 человека подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За последние сутки в России выявлено 30 726 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 670 летальных исходов, выздоровели 19 756 человек. За весь период пандемии в России выявлено 10 834 260 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 321 990 летальных исходов, выздоровел 9 878 371 человек.