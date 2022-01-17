Коронавирус в Югре, последние новости на 17 января 2022 года: заразились 253 человека

Коронавирус в Югре, последние новости на 17 января 2022 года Фото: Юлия Кучеренко

По данным оперативного штаба Югры, на 17 января 2022 года, в регионе зарегистрировано 98 523 случая коронавируса. За сутки подтверждено 253 новых случая COVID-19 в 20 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 65; Нижневартовске – 53; Нефтеюганске – 36; Ханты-Мансийске – 19; Югорске – 11; Советском районе – 10; Лангепасе – 8; Нижневартовском районе – 7; Покачах – 7; Мегионе – 6; Когалыме – 5; Нягани – 4; Урае – 4; Радужном – 4; Кондинском районе – 4; Сургутском районе – 3; Пыть-Яхе – 3; Нефтеюганском районе – 2; Октябрьском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 29 зафиксирована пневмония, у 1 человека болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 238 случаях, по 11 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 6 031 человек, сняты с наблюдения – 444 069 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследовано 3 599 человек, всего прошли обследование 2 797 213 югорчан.

В тяжелом состоянии находятся 49 пациентов, 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 2 097 человек. За сутки выписались по выздоровлению 101 человек, за весь период пандемии вылечились 93 215 югорчан.