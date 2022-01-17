В Сургуте планируют создать еще шесть школьных технопарков Фото: Администрация Сургута

В Сургуте в рамках национального проекта «Образование» успешно реализуют три подпроекта: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Так, в городе за прошедший год реализовали сразу несколько образовательных объектов.

- Распахнула двери школа на 900 мест в 32-м микрорайоне. Завершилось строительство школы в 33-м микрорайоне. Открыты два детских кванториума: один в гимназии «Лаборатория Салахова», другой по улице Крылова. Планируется создать еще 6 школьных технопарков - сообщили в администрации Сургута.

Все образовательные организации работают по современной информационной системе и используют ресурсы, чтобы автоматизировать управление образовательным процессом, для этого внедрена государственная информационная система «Образование Югры».

Благодаря проектам «Образование» и «Демография» в Сургуте открыто две группы для детей от 6 месяцев до года в садах «Мишутка» и «Крепыш».