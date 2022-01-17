За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 22 пожара Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре зарегистрировано 22 пожара, спасено имущество югорчан и материальных ценностей на 20 миллионов рублей.

Чаще всего горели жилые дома (11), дачи (5), гаражи (3), бани (22) и транспортные средства (8). А основной причиной пожаров специалисты назвали - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов.

Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре призывает жителей и гостей Югры соблюдать правила пожарной безопасности, не перегружать сеть, включая одновременно несколько мощных электроприборов.

В случае пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам 101 и 112.