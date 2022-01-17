Жуткое ДТП в Советском районе унесло жизнь мужчины Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За два дня на дорогах Югры произошло 13 ДТП, в которых 30 человек получили травмы и 1 человек погиб.

Одна из жутких аварий произошла на 245 километре автодороги «Югра», в Советском районе. Там, 33-летний водителя автомобиля «Киа Рио» при обгоне, не убедился в безопасности, и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «ВАЗ», за рулем которого находился 51-летний мужчина. От полученных травм водитель ВАЗа скончался на месте, а водитель и 45-летний пассажир Киа получили травмы.

Кроме того, ГИБДД задержано 27 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения; 8 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 14 – за отказ от медицинского освидетельствования; 37 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 66 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция Югры напоминает, что манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. Зимой особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем и стать причиной дорожной трагедии.