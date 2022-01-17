Кражи, грабежи, угон мотоцикла: за выходные в Югре зарегистрировано 162 преступления

За выходные в Югре зарегистрировано 162 преступления Фото: Татьяна Коркина

За выходные в Югре зарегистрировано 162 преступления. Одно из них произошло в Сургуте. В одном из подъездов дома по улице Семена Билецкого 26 -летний мужчина ограбил 16-летнего молодого человека, забрав его смарт-часы и деньги. Нарушитель признал свою вину и находится под подпиской о невыезде.

В 60 км от деревни Русскинская Сургутского района, на внутрипромысловой дороге Конитлорского месторождения, мужчина похитил тушу оленя, лежащую в санях снегохода. Раньше подозреваемый уже был судим и снова находится под подпиской о невыезде. А в Нижневартовском районе 29-летний мужчина залез в чужой гараж, расположенный в 1 микрорайоне поселка Ваховск, и угнал мотоцикл марки «Racer RC200ZH», который принадлежит пенсионеру.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска Сургута нашли подозреваемого в краже телефона из квартиры. Задержанный мужчина уже трижды судим за кражи и сейчас ему грозит новый срок.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.