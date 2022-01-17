Мамы Нижневартовска проверили качество питания детей в школе Фото: "Официальный Нижневартовск"

В школе № 1 Нижневартовска собрали комиссию из родителей, чтобы проверить работу поваров и лично оценить качество питания школьников.

Мамы изучили меню: каша молочная, какао, сыр, различные булочки – на завтрак; суп, котлета, овощное рагу – на обед. Во время проверки родители отметили чистоту, аккуратность зала и сотрудников столовой. Родители остались довольны тем, как кормят школьников и убедились, что их дети питаются полезно и сытно.

- «Родительский контроль» снимает все вопросы по питанию в школьной столовой – дает возможность понять принципы организации школьного питания, убедиться, что за дверью столовой от них ничего не скрывают и к проверкам специально не готовятся - отметили в администрации города.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре живет 485 школьников, которым необходимо специальное питание и диета. В некоторых школах пока только исключают «запрещенные» продукты из рациона.